الأمم المتحدة تدعو الى تدابير بناء ثقة في السودان واستئناف الدعم الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 08:05 مساء
صحفيون سودانيون يرفعون لافتات خلال مظاهرة في العاصمة الخرطوم، 8 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

دعا المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتيس السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي، مطالبا المجتمع الدولي باستئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة.

وشدد بيرتيس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة على «ضرورة اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة والتزام واضح بإعادة البلاد إلى مسار الانتقال الديموقراطي»، مشيرا إلى إطلاق السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حق التظاهر السلمي للسودانيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه يتعين على السلطات العسكرية والمدنية السودانية «اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي».

وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد «أود أن أحضّكم، وكذلك المجتمع الدولي بأسره، على تبني مقاربة متوازنة وعدم تعليق المساعدات لفترة طويلة».

ودعا إلى ضرورة النظر في «الاستئناف السريع للتمويل في قطاعات معينة، لا سيما دعم الخدمات الصحية وسبل العيش، من أجل ضمان عدم استمرار تحميل الشعب السوداني وطأة الأزمة السياسية».

واشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة مدنية، واحترام الحق في التظاهر؛ لاستئناف مساعداته للسودان التي توقفت منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ووقع البرهان في 21 نوفمبر اتفاقا مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك استعاد الأخير بمقتضاها منصبه، لكن التظاهرات ضد الجيش لا تزال متواصلة.

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