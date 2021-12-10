تمديد تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المغرب حتى نهاية العام

طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية. (وكالة الأنباء المغربية)

مدّدت السلطات المغربية، الخميس، حتّى 31 ديسمبر الجاري العمل بقرار تعليق رحلات الرّكاب الجوية والبحرية، من وإلى المملكة، وذلك بهدف مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة إنّه تقرّر «تعليق كل الرّحلات من وإلى المغرب من 9 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر على أقلّ تقدير»، وأضافت أنّه «ستستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصّص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة».

وإثر قرار المديرية أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنّه «سيجري إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 ديسمبر وحتى 31 كانون ديسمبر 2021، والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 نوفمبر بسبب الانتقال السريع لمتحور «أوميكرون»، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وعودة تفشّي الجائحة في أوروبا.

من جهته قال موقع «ميديا 24» المتخصص بالأخبار الاقتصادية إنّ قرار تعليق الرحلات يشمل أيضًا سفن الركاب، ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 نوفمبر، تم تنظيم رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، لا سيّما من أوروبا عمومًا وفرنسا خصوصًا.

وأتت هذه الإجراءات «حفاظًا على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة»، بحسب ما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14.794 وفق آخر حصيلة رسمية.