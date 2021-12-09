الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا ولا مشروعية له

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:39 مساء
اجتماع قيس سعيد مع الخبراء القانونين بقصر قرطاج، الخميس 9 ديسمبر 2021. (الرئاسة التونسية)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن «المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له»، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء الخميس.

جاء تصريح سعيد خلال اجتماع عقده الخميس مع خبراء قانونيين بقصر قرطاج ضم كل من «العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة».

وشدَّد سعيد على «أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها»، معتبرًا «أن المستقبل يحدده الشعب التونسي»، و«أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء».

كما أكّد الرئيس التونسي «أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تمامًا»، مشددًا على أنه «لا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته» وفق الرئاسة التونسية.

اجتماع قيس سعيد مع الخبراء القانونين بقصر قرطاج، الخميس 9 ديسمبر 2021. (الرئاسة التونسية)
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