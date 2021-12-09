مقتل شخص وإصابة 18 آخرين جراء حريق مقر حركة النهضة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 08:17 مساء
آثار الحرق الذي اندلع بمقر حزب النهضة في تونس، الخميس 9 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الخميس، مقتل شخص وإصابة 18 آخرين جراء الحريق الذي اندلع في وقت سابق اليوم بمقر حزب حركة النهضة بضاحية مونبليزير بالعاصمة، مؤكدة أن التحقيقات جارية بالتنسيق مع النيابة العامة «للوقوف على ملابسات الحادث ومسؤولية كل طرف لإنارة الرأي العام».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تلقت إشعارًا «الساعة 14:24 بنشوب حريق بمقر حزب حركة النهضة بجهة مونبليزير بالعاصمة، وجرى في الحين إعلام قاعات العمليّات بالدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والمصالح الأمنيّة المختلفة لإجراء كلّ ما يلزم من أعمال إطفاء ونجدة وإنقاذ وتحرّي أمني».

وأكدت وزارة الداخلية تكليف المدير العام للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بالانتقال إلى عين المكان والإشراف على عمليّات النجدة والإنقاذ والسيطرة على الحريق وإجلاء كل المتواجدين بالمبنى.

- إصابة نائب رئيس «النهضة» علي العريض جراء حريق بمقر الحركة في تونس

وذكرت الوزارة في بيانها أن «المعطيات الأوليّة تفيد بأنّه عُثر على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب المذكور الذي جرى التّعريف بهوّيته وهو من مواليد سنة 1970 قاطن بحيّ التحرير تونس العاصمة، عمل سابقا كعون استقبال».

وأضافت: «جرت السّيطرة على الحريق وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى ونقل 18 مصابًا لتلقي العلاج»، مشيرة إلى أن «منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة».

ومن بين المصابين نائب رئيس حزب حركة النهضة علي العريض الذي قفز من المبنى أثناء اندلاع النيران، بحسب تقارير إعلامية تونسية.

آثار الحرق الذي اندلع بمقر حزب النهضة في تونس، الخميس 9 ديسمبر 2021. (الإنترنت)
آثار الحرق الذي اندلع بمقر حزب النهضة في تونس، الخميس 9 ديسمبر 2021. (الإنترنت)
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