السلطات الفرنسية تطلق سراح سعودي «أوقف خطأ» في قضية قتل خاشقجي

متظاهر في اسطنبول يحمل صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأربعاء، أنها أطلقت سراح رجل أوقف للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في العام 2018، بعدما تبيَّن أنه ليس الشخص الصادرة مذكرة توقيف دولية بحقه.

وكانت شرطة الحدود الفرنسية قد أوقفت الرجل الذي يحمل جواز سفر باسم خالد العتيبي، أول أمس الثلاثاء في مطار رواسي شارل ديغول في باريس بينما كان يستعدّ للصعود على متن طائرة متوجّهة إلى الرياض، حسب وكالة «فرانس برس».

خالد العتيبي.. الاسم المثير للجدل

وسبق أن أكدت الشرطة ومصادر قضائية في بادئ الأمر لوسائل إعلام فرنسية أن الموقوف هو خالد العتيبي الملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية لضلوعه في جريمة قتل خاشقجي.

لكن النائب العام في باريس ريمي هايتس أوضح في بيان أن عمليات التدقيق المعمقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه، وقد أطلق سراحه، مما بدد آمال نشطاء حقوقيين كانوا قد اعتبروا أن عملية التوقيف تشكل اختراقًا على صعيد محاسبة المرتكبين.

خطيبة خاشقجي تتمسك بمتابعة القضية

وفي تعليق للوكالة الفرنسية، قالت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز «سأواصل السعي لإحقاق العدالة بكل الأحوال».

وكانت تركيا قد أصدرت نشرة انتربول حمراء، ترقى إلى مصاف مذكرة توقيف دولية، بحق 26 متّهمًا بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي، أحدهم يدعى خالد العتيبي الذي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه على خلفية تورّطه في الجريمة.

من جهته، قال مصدر أمني سعودي الثلاثاء الماضي، أن المتّهم خالد العتيبي الحقيقي وكل المتّهمين في القضية مسجونون في المملكة، مضيفًا أن مئات السعوديين يحملون هذا الاسم.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبًا دوليًّا عارمًا لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، «بإصدار أمر تصفيته».

وجاء توقيف المواطن السعودي في فرنسا بعد ثلاثة أيام على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة ولقائه وليّ عهدها، في خطوة ندّدت بها منظّمات حقوقية.