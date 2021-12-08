لودريان يدعو إلى عودة «العلاقات الهادئة» بين فرنسا والجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصافح وزير الخارجية الفرنسي لودريان. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان من الجزائر، الأربعاء، إلى عودة«العلاقات الهادئة» بين البلدين بعد التوتر الشديد الذي شهدته منذ أكثر من شهرين.

وقال لودريان بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل»، بحسب «فرانس برس».

واستقبل تبون بالجزائر العاصمة، لودريان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وقال تلفزيون النهار الجزائري، الأربعاء، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‭‭ ‬‬‬دريان وصل الجزائر في أول زيارة رسمية بعدما استدعت الجزائر مبعوثها لباريس في أكتوبر.

ويزور لودريان الجزائر، لترميم العلاقة الثنائية التي تشهد توترًا شديدًا منذ أكثر من شهرين على خلفية تصريحات متعلقة بإحياء ذكرى بين هذا البلد والمستعمر السابق.

زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات». والتقى لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة كما سيستقبله الرئيس عبدالمجيد تبون بحسب وزارتي الخارجية في البلدين.

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وتأتي الزيارة في حين تدهورت العلاقات كثيرًا بين البلدين منذ مطلع أكتوبر إثر استدعاء السفير الجزائري من باريس. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن لعمامرة تحدث مع لودريان الذي «يقوم بزيارة عمل وتقييم للعلاقات الثنائية» إلى الجزائر.

ماكرون يثير غضب الجزائر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب الجزائر في أكتوبر عندما اتهم على ما جاء في كلام أوردته جريدة «لوموند» الفرنسية، النظام «السياسي-العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، سلطة الاستعمار السابقة في البلاد، في حين أطلقت باريس مبادرات حول مسائل الذاكرة في فرنسا.

وأوردت الجريدة أيضًا أن ماكرون شكك أيضًا في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي لها، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.