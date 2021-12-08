لودريان يدعو إلى عودة «العلاقات الهادئة» بين فرنسا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 06:15 مساء
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصافح وزير الخارجية الفرنسي لودريان. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان من الجزائر، الأربعاء، إلى عودة«العلاقات الهادئة» بين البلدين بعد التوتر الشديد الذي شهدته منذ أكثر من شهرين.

وقال لودريان بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «أتمنى أن يعود بلدانا إلى نهج العلاقات الهادئة وأن يتمكنا من التطلع إلى المستقبل»، بحسب «فرانس برس».

واستقبل تبون بالجزائر العاصمة، لودريان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وقال تلفزيون النهار الجزائري، الأربعاء، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو‭‭ ‬‬‬دريان وصل الجزائر في أول زيارة رسمية بعدما استدعت الجزائر مبعوثها لباريس في أكتوبر.

ويزور  لودريان الجزائر، لترميم العلاقة الثنائية التي تشهد توترًا شديدًا منذ أكثر من شهرين على خلفية تصريحات متعلقة بإحياء ذكرى بين هذا البلد والمستعمر السابق.

 زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات». والتقى لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة كما سيستقبله الرئيس عبدالمجيد تبون بحسب وزارتي الخارجية في البلدين.

-  تبون: العلاقات الجزائرية - الفرنسية يجب أن تعود إلى طبيعتها
-  فرنسا تناقش قانونًا للاعتراف بـ«مأساة» الحركيين الجزائريين.. هل هي صحوة ضمير؟

وتأتي الزيارة في حين تدهورت العلاقات كثيرًا بين البلدين منذ مطلع أكتوبر إثر استدعاء السفير الجزائري من باريس. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أن لعمامرة تحدث مع لودريان الذي «يقوم بزيارة عمل وتقييم للعلاقات الثنائية» إلى الجزائر.

ماكرون يثير غضب الجزائر 
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار غضب الجزائر في أكتوبر عندما اتهم على ما جاء في كلام أوردته جريدة «لوموند» الفرنسية، النظام «السياسي-العسكري» الجزائري بتكريس سياسة «ريع الذاكرة» بشأن حرب الاستقلال وفرنسا، سلطة الاستعمار السابقة في البلاد، في حين أطلقت باريس مبادرات حول مسائل الذاكرة في فرنسا.

وأوردت الجريدة أيضًا أن ماكرون شكك أيضًا في وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي لها، ما أثار ردود فعل منددة في صفوف المجتمع الجزائري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ترقب لمعجزة برشلونة على أرض ميونيخ.. و8 مواجهات قاصمة في دوري الأبطال بتوقيت ...
رياضة عالمية
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
كاركاتير حليم - انتخابات حسب المقاس
كاريكاتير
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
الشرع: غياب منتخب ليبيا عن كأس العرب صدمة لا يلتفت إليها القائمون على أمر الكرة
رياضة محلية
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
المدرب أربيش خارج حسابات «السويحلي»
رياضة محلية
افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان عبر «الربع الخالي»
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه