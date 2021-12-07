ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات في المحطة الثانية من جولته الخليجية

محمد بن زايد يستقبل محمد بن سلمان. (وام)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في المحطة الثانية من جولة خليجية تشمل الدوحة، هي الأولى له منذ الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

ووصل ولي العهد السعودي قادمًا من مسقط، أول محطة في جولته الخليجية، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض ومسقط بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية، وفق «فرانس برس».

13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء، أن «مجموعة من الشركات السعودية وعددًا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار».

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وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين الساعيين إلى تنويع اقتصاديهما المرتهنين للنفط، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.

تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك

وفي أبو ظبي، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي العهد السعودي بحث مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وبحسب الوكالة فإنهما تناولا أيضًا «أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعددًا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين»، مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسية المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد السعودي أيضًا خلال هذه الجولة إلى قطر، في أول زيارة له منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2017 على خلفية اتهام الرياض للدوحة بدعم جماعات متشددة، وهو ما نفته الدوحة، وعودة هذه العلاقات في يناير الماضي.

وتسبب الخلاف الذي أدى أيضًا إلى قطع البحرين ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر، في تصدع كبير داخل مجلس التعاون الخليجي الذي غالبًا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة.

كما تأتي جولة ولي العهد في وقت تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الاقليمية، خصوصًا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارًا على جولات مع خصمها اللدود طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يزور الدوحة

وزار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدوحة الثلاثاء. وكان إردوغان اتهم ولي العهد السعودي بشكل غير مباشر بالوقوف خلف جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018.

وبحسب الديوان الملكي السعودي، فإن الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد ترمي «لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.