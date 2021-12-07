سويسرا تعيد طفلتين من أبناء عناصر «داعش» بمخيم روج في سورية

مخيم روج في شمال شرق سورية. 4 مارس 2021.(أ ف ب)

أعادت سويسرا للمرة الأولى طفلتين كانتا في مخيم لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» يخضع لسيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية.

وأفادت شبكة الراديو والتلفزيون السويسرية «SWI» بأن الطفلتين وهما فتاتان تبلغان 9 و15 عامًا، أخذتهما والدتهما العام 2016 إلى مناطق تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» في سورية.

وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس» إنها «المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بعملية إعادة من هذا النوع»، وكانت الوزارة أعلنت في تغريدة مساء الإثنين أنها «أعادت طفلتين قاصرتين من مخيم روج في شمال شرق سورية»، وانتقلت الطفلتان إلى العراق أولًا قبل السفر إلى سويسرا.

أوضحت الوزارة في بيان أن العملية أُجريت بالتعاون مع السلطات المكلفة إدارة المخيم حيث كانت الطفلتان، وأشارت أيضًا إلى أن «عملية الإعادة هذه جرت مع موافقة الأمّ ومحاميتها وكذلك في إطار قرار المجلس الفدرالي الصادر في 8 مارس 2019 والذي يسمح بإعادة قاصرين بعد درس الحالة ولصالح الطفل».

لم تعطِ السلطات السويسرية أية معلومة إضافية عن إعادة الطفلتين لـ«أسباب مرتبطة بحماية القصّر والحياة الخاصة»، في مارس 2019، قدرت السلطات السويسرية أن يكون في منطقة النزاع بين سورية والعراق آنذاك نحو عشرين شخصًا رجالًا ونساء وأطفالًا من الجنسية السويسرية قد يكونون «مسافرين ذا دافع إرهابي».