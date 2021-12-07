سويسرا تعيد طفلتين من أبناء عناصر «داعش» بمخيم روج في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 06:14 مساء
مخيم روج في شمال شرق سورية. 4 مارس 2021.(أ ف ب)

أعادت سويسرا للمرة الأولى طفلتين كانتا في مخيم لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» يخضع لسيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية.

وأفادت شبكة الراديو والتلفزيون السويسرية «SWI» بأن الطفلتين وهما فتاتان تبلغان 9 و15 عامًا، أخذتهما والدتهما العام 2016  إلى مناطق تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» في سورية.

وقالت الوزارة لوكالة «فرانس برس» إنها «المرة الأولى التي تقوم فيها سويسرا بعملية إعادة من هذا النوع»، وكانت الوزارة أعلنت في تغريدة مساء الإثنين أنها «أعادت طفلتين قاصرتين من مخيم روج في شمال شرق سورية»، وانتقلت الطفلتان إلى العراق أولًا قبل السفر إلى سويسرا.

أوضحت الوزارة في بيان أن العملية أُجريت بالتعاون مع السلطات المكلفة إدارة المخيم حيث كانت الطفلتان، وأشارت أيضًا إلى أن «عملية الإعادة هذه جرت مع موافقة الأمّ ومحاميتها وكذلك في إطار قرار المجلس الفدرالي الصادر في 8 مارس 2019 والذي يسمح بإعادة قاصرين بعد درس الحالة ولصالح الطفل».

لم تعطِ السلطات السويسرية أية معلومة إضافية عن إعادة الطفلتين لـ«أسباب مرتبطة بحماية القصّر والحياة الخاصة»، في مارس 2019، قدرت السلطات السويسرية أن يكون في منطقة النزاع بين سورية والعراق آنذاك نحو عشرين شخصًا رجالًا ونساء وأطفالًا من الجنسية السويسرية قد يكونون «مسافرين ذا دافع إرهابي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «التحدي 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. ...
رياضة عالمية
معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال...
رياضة عالمية
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
ليبيا
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد