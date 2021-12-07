الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 10:43 صباحا
لقطة جوية لوسط مدينة دبي. (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تقليص أيام العمل في الأسبوع من خمسة إلى أربعة أيام ونصف، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، على ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

وجاء في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنّ "حكومة الإمارات أعلنت النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة".

وأضاف "تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد يناير إجازة رسمية".

واعتبرت الحكومة أنّ النظام الجديد سيساهم "في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف".

والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد يومي السبت والأحد عطلة نهاية الاسبوع. كما أنّها "الدولة الأولى" في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، بحسب البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقرأ
وجهات نظر
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية «أولمبياد بكين»
رياضة عالمية
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة إردوغان
اقتصاد
الهند تعلن بدء تسلمها منظومة الصواريخ الروسية «إس-400»
دولى
انتهت.. مباراة «الهلال 1 - 1 الأخضر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيطاليا: تراجع التمويل الحكومي للبحث العلمي يفتح الهجرة للباحثين الشباب
اقتصاد
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
الصداقة × الأهلي بنغازي.. الهلال × الأخضر.. الخمس × السويحلي في افتتاح الأسبوع ...
رياضة محلية
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
«سيبري»: الحكومات تساعد شركات الأسلحة على تجنب الركود الناجم عن «كوفيد-19»
اقتصاد
جائزة السعودية الكبرى: إرجاء الحسم إلى الجولة الختامية بفوز هاميلتون بعد سباق ...
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يهزم الملعب المالي ويصعد لدوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
رياضة محلية
انتقادات لنائب جمهوري أميركي لنشره صورة عائلية يروج فيها للأسلحة
دولى
لجنة الجزاءات الدولية تمنح 3 أفراد من عائلة القذافي إعفاء سفر إنسانيا لمدة 6 ...
ليبيا
موسكو: طائرة روسية تغير مسارها لتجنب طائرة تجسس تابعة للناتو
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المصابون بـ«أوميكرون» يتحملون المرض بسهولة أكبر