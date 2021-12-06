السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض

الدفاعات الجوية السعودية. (الإنترنت)

اعترضت السعودية ودمرت، الإثنين، صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، على ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، في أول هجوم يستهدف العاصمة منذ أشهر.

تقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًّا دعمًا للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًّا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014، وفق «فرانس برس».

الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخين

ونقلت قناة «الإخبارية» الحكومية، مساء الإثنين، عن التحالف العسكري قوله إن «الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه الرياض». ولم يبلغ التحالف عن وقوع أضرار إثر اعتراض الصاروخين.\

- التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار أبها

- التحالف «العسكري» بقيادة السعودية يعترض طائرتين أطلقهما الحوثيون

ولم يصدر أي تعليق عن الحوثيين حتى الآن. وصعَّد الحوثيون أخيرًا من هجماتهم على مدن جنوب المملكة بواسطة الطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية، لكن هجماتهم لم تصل إلى الرياض منذ فبراير الفائت.

هجوم بصاروخ باليستي أصاب طفلين

وفي سبتمبر الفائت تسبب هجوم بصاروخ باليستي بإصابة طفلين في الدمام في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلاد التي تمزقها الحرب.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليًّا منذ 2015، غارات جوية لوقف تقدم المتمردين يوميًّا منذ شهر، أدت إلى مقتل نحو مئات المتمردين.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال البلد الغارق في الحرب. وصعَّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.