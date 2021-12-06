ولي العهد السعودي يبدأ جولة خليجية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 11:21 صباحا
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. (الإنترنت)

قالت قناة «العربية» التلفزيونية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ جولة في دول الخليج العربية اليوم الإثنين وذلك قبل القمة الخليجية السنوية التي تُعقد هذا الشهر على خلفية المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران والغرب. وأوضحت «العربية» أن الجولة ستبدأ بسلطنة عمان وتشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي لقطر منذ قاطعت الرياض وعواصم عربية أخرى الدوحة في منتصف 2017 في خلاف لم تتم تسويته سوى في يناير الماضي. وقالت «العربية» إن القمة الخليجية ستعقد في العاصمة السعودية في منتصف ديسمبر الجاري.

وكانت السعودية والإمارات قد بدأتا التواصل مع إيران في محاولة لاحتواء التوترات الإقليمية في الوقت الذي دارت فيه مباحثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي. وفي جولة المباحثات الأخيرة في فيينا الأسبوع الماضي أثارت القوى الغربية الشكوك في عزم طهران على إنقاذ الاتفاق المبرم العام 2015 والذي ترى دول الخليج أنه معيب لأنه لم يتناول برنامج طهران الصاروخي وشبكة الفصائل الإقليمية التي تعمل لحسابها.

ترامب وإيران
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق العام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران الأمر الذي دفعها للشروع في مخالفة القيود النووية بدءًا من العام 2019. وتنفي إيران السعي لامتلاك السلاح النووي. وسيبدأ ولي العهد السعودي جولته في اليوم الذي يتوقع أن يزور فيه مستشار الأمن الوطني الإماراتي إيران.

وفي أبريل الماضي بدأت السعودية محادثات مباشرة مع طهران ووصفت الرياض المحادثات التي جرت في العراق بأنها استكشافية إلى حد كبير.

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