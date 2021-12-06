مقتل 4 من البشمركة بهجوم في العراق نُسب لـ«داعش»

عناصر من البشمركة أثناء حفل تخرج في أربيل، 21 يونيو 2021. (أرشيفية: ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل أربعة من عناصر البشمركة الكردية وإصابة خمسة بجروح في هجوم وقع في شمال العراق ونُسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، علمًا بأنه الثالث في غضون أسبوعين.



وقال المصدر: «قُتل أربعة بينهم ضابط برتبة نقيب وأصيب خمسة بجروح في هجوم استهدف مساء أمس الأحد قوات البشمركة عند قرية قرة سالم»، الواقعة في شمال مدينة كركوك، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي هجوم مماثل أواخر الشهر الماضي، قُتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) وجُرح أربعة في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية، حسبما أفاد بيان رسمي لوزارة البشمركة (وزارة الدفاع الكردية). كما قتل 12 شخصًا، هم ثلاثة مدنيين وتسعة من البشمركة، في هجوم وقع في الثالث من الشهر الحالي في شمال العراق ونُسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



تنسيق على الأرض بين الحكومة العراقية والبشمركة

وعقد غداة الهجوم اجتماع بين قوات الحكومة الاتحادية والبشمركة، اتفق الطرفان خلاله على «التنسيق على الأرض» على أن تتولى القوات الاتحادية تنفيذ ضربات جوية ضد المسلحين.



وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد مسلحيهم من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014. وأشار تقرير للأمم المتحدة نُشر في فبراير إلى أن «تنظيم داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسورية ويشن تمردًا مستمرًا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا». وقال التقرير إن «تنظيم الدولة الاسلامية ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط» في العراق وسورية.

تبنى التنظيم انفجارًا وقع في يوليو وأدى الى مقتل نحو 35 شخصًا في سوق شعبي في مدينة الصدر، الحي ذو الغالبية الشيعية في بغداد.