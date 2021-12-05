مسؤول إماراتي كبير سيزور إيران الإثنين للمرة الأولى منذ 6 سنوات

مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. (الإنترنت)

سيزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران، الإثنين، للمرة الأولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران العام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا» الأحد.

وقالت الوكالة: «يصل الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران غدًا بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني».

وبحسب الوكالة فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي خلال زيارته شمخاني بـ«الإضافة إلى كبار المسؤولين المحلیین»، موضحة أنه من المتوقع «مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة»، خلال الزيارة.

وزار نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، الشهر الماضي الإمارات والكويت في خطوة انفتاح جديدة على الدول الخليجية، وزار باقري الإمارات، حيث التقى في العاصمة أبو ظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية الجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

وعلى الرغم من التوتر بين إيران والسعودية خصوصًا، المتحالفة مع الإمارات، ترتبط إيران والإمارات بعلاقات جيدة على المستويين الاقتصادي والتجاري. وخفضت أبوظبي من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير 2016، بعد قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.