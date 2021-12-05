مسؤول إماراتي كبير سيزور إيران الإثنين للمرة الأولى منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 12:15 مساء
مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. (الإنترنت)

سيزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران، الإثنين، للمرة الأولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران العام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا» الأحد.

وقالت الوكالة: «يصل الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران غدًا بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني».

وبحسب الوكالة فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي خلال زيارته شمخاني بـ«الإضافة إلى كبار المسؤولين المحلیین»، موضحة أنه من المتوقع «مناقشة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التطورات الإقليمية الأخيرة»، خلال الزيارة.

وزار نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، الشهر الماضي الإمارات والكويت في خطوة انفتاح جديدة على الدول الخليجية، وزار باقري الإمارات، حيث التقى في العاصمة أبو ظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وتبادل الزيارات أمر نادر بين إيران ودول الخليج، في ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليها الطرفان، واتهام دول خليجية الجمهورية الإسلامية بالتدخل في شؤون دول عربية أخرى مثل اليمن ولبنان.

وعلى الرغم من التوتر بين إيران والسعودية خصوصًا، المتحالفة مع الإمارات، ترتبط إيران والإمارات بعلاقات جيدة على المستويين الاقتصادي والتجاري. وخفضت أبوظبي من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير 2016، بعد قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
كاركاتير خيري - قانون انتخاب الرئيس
كاريكاتير
ريال مدريد في صدارة «الليغا» ضاربا رقما مميزا في الانتصارات
رياضة عالمية
شاهد: ماكسويل كانت مكلفة التستر على جرائم إبستين الجنسية
منوعات
ممثلون من الطبقات الدنيا أبطال في السينما الهندية
ثقافة وفن
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
إندونيسيا.. ثوران بركان «سيميرو» وفرار آلاف السكان في مشاهد مرعبة (فيديو)
دولى
اتحاد الكرة الليبي يعلن سياسته الجديدة مع كليمنتي
رياضة محلية
الأزمة الاقتصادية تجبر اللبنانيين العودة إلى قراهم
اقتصاد
محطات فضاء خاصة.. خطة ناسا المستقبلية
علوم وتكنولوجيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
أسعار صرف الدينار مقابل العملات الدولية على نحو أسبوعي (25 نوفمبر - 2 ديسمبر ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة
عربى
حيدر السائح يتوقع فرض إجراءات احترازية جديدة خلال أيام بسبب «أوميكرون»
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كم عدد الدول التي دخلها المتحور «أوميكرون»؟