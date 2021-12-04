مقتل 5 مقاتلين حوثيين و4 مدنيين بضربة جوية في اليمن

مقاتل في اليمن. (الإنترنت)

قُتل خمسة مقاتلين حوثيين وأربعة مدنيين يمنيين في ضربة جوية استهدفت آلية عسكرية، ليل الجمعة السبت، ونُسبت إلى التحالف بقيادة السعودية، حسبما أفاد مسؤول محلي ومصدر طبي.

وقال مسؤول في مديرية مقبنة إن الضربة الجوية استهدفت الآلية لدى مرورها على الطريق في المديرية الواقعة على بعد نحو 35 كلم شمال غرب مدينة تعز في جنوب غرب اليمن الغارق في الحرب، بحسب «فرانس برس».

مركبة عسكرية حوثية تتعرض لقصف بالطيران

وأوضح أن «مركبة عسكرية حوثية كانت تمر عند إحدى الطرقات وصعد على متنها أربعة مدنيين قبل أن تتعرض لقصف بالطيران من قبل التحالف، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم تسعة أشخاص».

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من جهته، أكد مصدر طبي في المديرية حصيلة القتلى لوكالة «فرانس برس»، مشيرًا إلى سقوط جريحين مدنيين كانا يسيران بالقرب من موقع الضربة. وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثرًا بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

اليمن يغرق في إحدى أسوأ المآسي الإنسانية في العالم

وتخضع المدينة التي تحوط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات ويسيطرون على مديريات قريبة منها بينها مقبنة، ويقصفونها بشكل متكرر.

ولم يعلق التحالف العسكري بقيادة السعودية فورًا على الضربة، بينما قال الحوثيون على وسائل إعلامهم إن الهجوم تسبب بمقتل 18 مدنيًّا. وخلال سبع سنوات، غرق اليمن في إحدى أسوأ المآسي الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، حيث يعتمد أكثر من ثلثي الشعب على المساعدات الدولية.

والشهر الماضي، قدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.