المغرب يمنع جميع الأنشطة الفنية والثقافية في البلاد بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 10:40 صباحا
منطقة حجر صحي في المغرب. (الإنترنت)

قرَّرت الحكومة المغربية، مساء أمس الجمعة، منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لمنع انتشار وباء كورونا.

واستندت الحكومة المغربية «إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد»، حسب وكالة «رويترز». 

ودعت الحكومة المواطنات والمواطنين للانخراط القوي في «الحملة الوطنية للتلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ جميع الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد».

تراجع الإقبال على مراكز التلقيح في المغرب
وكانت الحكومة قد سجَّلت تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، بعد إصابة عدد من الملقحين بعاهات أو الموت، حسب ادعاءاتهم، لكن الحكومة نفت ذلك بشكل قاطع وقالت إنه بمحض الصدفة. وطعمت المملكة أكثر من نصف السكان حتى الآن ضمن برنامج يهدف إلى تلقيح 80 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 36 مليون نسمة.

كما فرضت جواز التلقيح للتنقل بين المدن ودخول بعض الأماكن العامة مما آثار كثيرًا من الجدل والاحتجاجات. وقررت الحكومة أيضًا مؤخرًا إغلاق المجال الجوي لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الإثنين الماضي، وكذلك تقليص عدد الأشخاص في الجنازات إلى أقل من عشرة.

وسجَّل المغرب حتى يوم الجمعة 940374 إصابة في المجمل بـ«كوفيد-19» منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس 2020 إضافة إلى 14784 وفاة.

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