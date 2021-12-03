الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 08:34 مساء
الرئيس التونسي، قيس سعيد، (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتقادات بعد اتخاذه قرارا بتغيير موعد العيد الوطني للثورة من 14 يناير، ليصبح 17 ديسمبر.

وأعرب أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، عن رفضه القرار، قائلا: «من لم يشارك في فعاليات الثورة، يريد اليوم إعادة كتابة تاريخها».

ويرى الشابي إن الأمر سيؤدي إلى «انقسام» التونسيين أكثر، في الوقت الذي «هم في أمس الحاجة إلى توحيد جهودهم لتجاوز أزمة طالت» أكثر من اللازم، حسب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوره، اعترض الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على القرار قائلا إن تاريخ الثورة «جزء من ذاكرة» الشعب التونسي، وأي تغيير لهذا الموعد «يعد تزويرا للتاريخ واعتداءً على ذاكرة الشعب».

وحذر، في بيان، من وقوع «فتنة بين التونسيين» في الوقت الذي تمر فيه البلاد «بأزمة خانقة ومركبة على جميع المستويات»، تستوجب «وحدة وطنية صماء لمواجهتها وإنقاذ الدولة من الانهيار».

قرار تغيير موعد عيد الثورة
وأمس الخميس، أصدر فيس سعيد القرار، معللا ذلك بأن تاريخ 14 يناير «غير ملائم»، وقال إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد (وسط)، لكن للأسف تم احتواء الثورة لإقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته، وعن الشعارات التي رفعها».

وفي 14 يناير في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده، لكن شرارة الاحتجاجات انطلقت في ديسمبر العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد، بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمة احتجاجا على تعامل الشرطة معه. ومنذ العام 2011 يحتفل سنويا ورسميا بيوم 14 يناير عيدا وطنيا للثورة.

تأتي هذه الخطوة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد، وذلك استنادا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف ديناصور جديد بذيل غير مسبوق
منوعات
يوفنتوس: السلطات تحقق في صفقة بيع رونالدو
رياضة عالمية
جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان
عربى
قريبا.. السيارة تمتنع عن الحركة في حال سكر السائق
سيارات
أسهل طريقة لتحضير المبطن
كوجينة
قاموس شهير يختار «فاكسين» كلمة العام
طب وصحة
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ريادة أعمال ليبية
ليبيا
«شل» تعود إلى ليبيا بخطة خماسية
ليبيا
في العدد 315: القضاء بطل المعركة.. وليبيا تستعد لمنع انتشار «أوميكرون»
ليبيا
الكشف عن جدول مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز
رياضة محلية
ميلان يستعيد نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
كاتبة أميركية تعتذر لرجل اتهمته باغتصابها خطأ وسجن 16 عاما
ثقافة وفن
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
ضبط 68 متهما في جرائم قتل وسرقة ومخدرات بطرابلس خلال أكتوبر ونوفمبر
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تطعيم إلزامي ضد كورونا في ليبيا شمل قرارات جديدة بشأن العام الدراسي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رونالدو يتجاوز 800 هدف بثنائية في فوز يونايتد على آرسنال