الرئيس التونسي يواجه انتقادات بعد تغييره موعد عيد الثورة

الرئيس التونسي، قيس سعيد، (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد إلى انتقادات بعد اتخاذه قرارا بتغيير موعد العيد الوطني للثورة من 14 يناير، ليصبح 17 ديسمبر.

وأعرب أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، عن رفضه القرار، قائلا: «من لم يشارك في فعاليات الثورة، يريد اليوم إعادة كتابة تاريخها».

ويرى الشابي إن الأمر سيؤدي إلى «انقسام» التونسيين أكثر، في الوقت الذي «هم في أمس الحاجة إلى توحيد جهودهم لتجاوز أزمة طالت» أكثر من اللازم، حسب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدوره، اعترض الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على القرار قائلا إن تاريخ الثورة «جزء من ذاكرة» الشعب التونسي، وأي تغيير لهذا الموعد «يعد تزويرا للتاريخ واعتداءً على ذاكرة الشعب».

وحذر، في بيان، من وقوع «فتنة بين التونسيين» في الوقت الذي تمر فيه البلاد «بأزمة خانقة ومركبة على جميع المستويات»، تستوجب «وحدة وطنية صماء لمواجهتها وإنقاذ الدولة من الانهيار».

قرار تغيير موعد عيد الثورة

وأمس الخميس، أصدر فيس سعيد القرار، معللا ذلك بأن تاريخ 14 يناير «غير ملائم»، وقال إن «الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد (وسط)، لكن للأسف تم احتواء الثورة لإقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته، وعن الشعارات التي رفعها».

وفي 14 يناير في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده، لكن شرارة الاحتجاجات انطلقت في ديسمبر العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد، بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمة احتجاجا على تعامل الشرطة معه. ومنذ العام 2011 يحتفل سنويا ورسميا بيوم 14 يناير عيدا وطنيا للثورة.

تأتي هذه الخطوة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد، وذلك استنادا إلى تأويله الخاص للمادة 80 من دستور 2014.