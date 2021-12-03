جورج قرداحي: قدمت استقالتي حرصا على مصلحة لبنان

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مؤتمر صحفي خلال تقديم استقالته.3 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن قرار استقالته جاء بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتشاور مع رئيس حزب تيار المردة، سليمان فرنجية، وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى السعودية الذي يجري وساطة لحل الأزمة مع لبنان.

وقال قرداحي في مؤتمر صحفي يبث الآن: «لم أقصد في كلامي عن حرب اليمن الإساءة لأحد بل كانت دعوة لوقف الحرب لمصلحة المتحاربين، وما ورد في المقابلة كان قبل أن أكون وزيرًا».

وأضاف: «نحن اليوم أمام تطورات جديدة بينها زيارة ماكرون للسعودية، وفهمت من رئيس الحكومة قبل أيام أن فرنسا تريد استقالتي قبل زيارة ماكرون للسعودية لحل الأزمة».

وأعرب قرداحي عن انزعاجه من «الحملات الإعلامية لأنها تسببت في تحميل شعب بكامله مسؤولية كلام قلته بمحبة»، لافتًا إلى أنه «رفض الاستقالة سابقًا لأقول إن لبنان لا يستحق هذه المعاملة».