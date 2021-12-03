«فرانس برس»: جورج قرداحي سيستقيل الجمعة لـ«منح لبنان فرصة»

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. (الإنترنت)

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، إنه سيستقيل الجمعة لـ«منح لبنان فرصة» بعد أن أثارت تصريحاته بشأن اليمن خلافًا مع دول الخليج، وأدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.

وقال الوزير قرداحي لوكالة «فرانس برس»: «سوف أستقيل بعد ظهر اليوم لا أريد التشبث بهذا المنصب، إذا كان يمكنني أن أكون مفيدًا، أريد أن أعطي فرصة للبنان».

وتأتي استقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية الذي يجري وساطة لحل الأزمة مع لبنان.

ويعيش لبنان على وقع أزمة تصريحات قرداحي التي تسببت في أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج بعد مشاركته في برنامج حواري على منصة تابعة لشبكة «الجزيرة» حول الحرب في اليمن.

وردا على تلك التصريحات، استدعت السعودية سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، في خطوة ما لبست دول خليجية أخرى في اتباعها تضامنا مع الرياض.

وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارا عن «رفضها» تصريحات قرداحي، ودعاه رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من مرة لـ«تغليب المصلحة الوطنية»، في إشارة ضمنية إلى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار.