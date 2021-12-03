فرانس برس: الإمارات توقع مع فرنسا اتفاقية لشراء 80 طائرة رافال و 12 طائرة مروحية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 11:24 صباحا
طائرة رافال الفرنسية. (الإنترنت)

وقّعت الإمارات وفرنسا الجمعة اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، حسبما أعلن قصر الايليزيه في بيان، وذلك خلال زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية سريعة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما وقّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز «كاراكال»، فيما رأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحافي إن «هذا انجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وهذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في 2004. وسيجري تسليم الطائرات بدءا من عام 2027. وتهدف الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز «ميراج 2000-9» حصلت عليها الإمارات في عام 1998.

ماكرون في جولة خليجية سريعة
ويبدأ ماكرون اليوم زيارته إلى الإمارات، بعد يوم من احتفال الدولة الخليجية بالذكرى الخمسين لتأسيسها، يلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن فرنسا «تجمعها شراكة طويلة الأمد» مع الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة «ستسمح بتعزيزها سياسيًا واستراتيجيًا ودفاعيًا وأيضًا اقتصاديًا وثقافيًا».

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ويزور ماكرون خلال جولته الخليجية يومي الجمعة والسبت كلًا من الإمارات وقطر والسعودية ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود مع شركات فرنسية، بحسب ما أعلن الإليزيه الثلاثاء الماضي.

وسيجرى خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها  أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها، وفق «فرانس برس».

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