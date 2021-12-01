بالصور..رواد السلاح بالعالم في «إيديكس 2021» للصناعات العسكرية

جناح شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لصناعة الطائرات في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

سجلت شركات عالمية عملاقة في مجال الدفاع والتسليح والأمن حضورًا لافتًا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» الذي يختتم فعالياته بالقاهرة غدًا الخميس.

ويضم المعرض، الذي انطلق يوم الإثنين الماضي أجنحة لأهم الدول المصنعة في المجال الدفاعى والعسكري، وعلى رأسها الأجنحة الـ7 الرئيسية لأميركا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وغيرها من الدول الكبرى، بمشاركة 400 شركة عالمية تمثل 42 دولة كبرى و 56 وفدًا رسميًّا، ونحو 10 آلاف زائر.

وحسب رصد لـ«بوابة الوسط»، فقد سجلت أجنحة شركات «لوكهيد مارتن» و«بوينغ» الأميركيتين و«إيرباص» الفرنسية، والجناحان الصيني والروسي إقبالًا لافتًا من رواد «إيديكس 2021»، سواء العسكريين أو المهتمين بصناعة السلاح في العالم.

يشار إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في العام 2020 بلغ نحو 1.98 تريليون دولار، وفق آخر تقرير صادر عن معهد «سيبري»، الذي يتخذ من استوكهولم مقرًّا له.

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ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على 37% من السوق العالمية خلال الفترة من 2015 إلى 2021، متقدّمةً على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20، بينما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المصدرة في الفترة نفسها، 8.2% من إجمالي الصادرات في العالم. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44%، حسب «سيبري».

المدرعة المصرية «سينا 200»

من جهة أخرى، وخلال افتتاح السيسي ، الإثنين، معرض «إيديكس 2021»، أُزيح الستار عن أول مدرعة صنعت بالكامل في مصر من إنتاج «مصنع 200 الحربي» وهي مخصصة لتلبية احتياجات الجيش المصري.

ويقول وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي إن المدرعة «سينا 200» ناقلة جند صنعت بالكامل بأيادٍ مصرية وعقول مصرية، وهي مناسبة للغاية لتلبية حاجات الجيش المصري، مضيفًا في تصريح صحفي أن المدرعة تتميز بالسرعة والمرونة، وتمتلك شبكة قوية للوقاية من المخاطر خلال تنفيذ المهمات.

جناح شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية لصناعة الطائرات في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

جناح شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

جناح شركة «إيرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

جناح شركة «رافال» الفرنسية لصناعة الطائرات في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

بندقيتان روسيتان في الجناح الروسي في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

نماذج صواريخ في الجناح الصيني في معرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

دبابة في جناح شركة «هانوا» الكورية الجنوبية بمعرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

المدرعة «سيناء 200» في الجناح المصري بمعرض «إيديكس 2021» بالقاهرة، 1 ديسمبر 2021. (الإنترنت)