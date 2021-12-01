لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 07:10 مساء
أهالي يزيلون أشجارًا اقتلعتها العاصفة في بيركنهيد شمال غرب إنجلترا. (أ ف ب)

لا تزال الكهرباء مقطوعة عن عشرات آلاف المنازل في اسكلتندا وشمال إنجلترا لليوم الخامس على التوالي، حسبما أعلن مسؤولون، إثر عاصفة اعتُبرت من الأعنف في عقود.

وكانت العاصفة «آروين» التي اجتاحت المنطقة في ساعة متأخرة الجمعة مودية بثلاثة أشخاص، قطعت الكهرباء عن مئات آلاف المنازل في أعقاب رياح بلغت سرعتها 160 كلم بالساعة، بحسب «فرانس برس».

وبحلول صباح الأربعاء كان المهندسون أعادوا ربط 97% من المنازل بالكهرباء، لكن قرابة 30 ألف منزل لا تزال في العتمة، بحسب جمعية شبكات الطاقة.  ولن تعود الخدمة لعدد منها قبل نهاية الأسبوع، كما قالت. وأضافت: «مهندسونا منكبون على العمل على مدار الساعة لإعادة ربط الشبكة».

 العاصفة آروين «ظاهرة طقس لم نرَ مثيلًا لها منذ 60 عامًا»
وقال وزير الأعمال والطاقة، كواسي كوارتنغ، أمام النواب إن «حجم الجهد الذي يواجهه مهندسونا هائل»، مضيفًا أن سرعة الرياح التي اجتاحت وسط اسكتلندا «سُجلت مرتين فقط في السنوات الـ25 الماضية».

واعتبر العاصفة آروين «ظاهرة طقس لم نرَ مثيلًا لها منذ 60 عامًا». وأضاف الوزير: «ينبغي أن نكون مستعدين لظروف مناخية قاسية كهذه في المستقبل. يجب أن نحرص على أن تكون منظومتنا صلبة».

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم في تساقط أشجار اقتلعتها العاصفة في ساعة متأخرة الجمعة، أحدهم في شمال غرب إنجلترا، والثاني في اسكتلندا، والثالث في إيرلندا الشمالية.

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