السعودية تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون»

ممرضة تعطي جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا» في السعودية. (أ ف ب)

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، رصد أول إصابة مؤكدة بـ«أوميكرون» المتحوّر الجديد من فيروس «كورونا»، لدى مواطن سعودي وصل من إحدى دول شمال أفريقيا.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة إلى «رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة (أوميكرون) من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وإجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة».

وأعلنت المملكة على غرار دول أخرى الأسبوع الماضي تعليق الرحلات الجوية من سبع دول أفريقية بسبب المتحور الجديد من فيروس «كورونا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجّلت المملكة حتى الآن أكثر من 549 ألف إصابة بالفيروس بينها 8836 حالة وفاة. وقدّمت حتى الآن أكثر من 47 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.