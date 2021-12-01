«رويترز»: التحالف بقيادة السعودية يدمر زورقا مفخخا للحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:37 صباحا
قوات عسكرية يمنية. (أرشيفية)

دمر التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن زورقًا مفخخًا لحركة الحوثي المتحالفة مع إيران «قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر»، اليوم الأربعاء، على ما نقلت وكالة «رويترز» عن التلفزيون الرسمي السعودي.

وقال التلفزيون السعودي إن «الزورق المحمل بالمتفجرات أطلق من محافظة الحديدة اليمنية».

وفي وقت سابق، أفاد التحالف بأنه اعترض ودمر طائرة مسيرة في أجواء محافظة عمران اليمنية بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي.

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والثلاثاء، شنّ التحالف ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع «سري» تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن بيان للتحالف.

وحث التحالف المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة. في حين نقلت «رويترز» عن قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي إن ثلاث ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة.

وحسب «رويترز»، فإنه ينظر للصراع إلى حد كبير على أنه «حرب بالوكالة» بين السعودية وإيران. ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.

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