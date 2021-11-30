مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية

دعاية انتخابية لتيار الصدر. (الإنترنت)

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية، الثلاثاء، فوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بـ73 مقعدًا ليكون أكبر الكتل في البرلمان العراقي للسنوات الأربع المقبلة.

وجاء في بيان للمفوضية أن «التيار الصدري حصل على 73 مقعدًا في الانتخابات التشريعية» من أصل 329 مقعدًا (مجموع مقاعد مجلس النواب). وحصل «تحالف الفتح» الذي اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدًا.

وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من أكتوبر. وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي «هناك تغيير في مقعد واحد» في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أُعلنت في الثامن من هذا الشهر، بحسب «فرانس برس».

وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من أربعة آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة.

ووفق النتائج الأولية حصد «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدًا وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددًا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتًا طويلًا، فيما المفاوضات جارية حاليًا بين مختلف القوى السياسية.