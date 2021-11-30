العراق يعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد سبعة أسابيع من إجرائها

عراقي يدلي بصوته خلال الانتخابات. (الإنترنت)

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية، الثلاثاء، النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من أكتوبر.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي «هناك تغيير في مقعد واحد» في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أُعلنت في الثامن من هذا الشهر، بحسب «فرانس برس».

وفي 8 نوفمبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من أربعة آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة.

ووفق النتائج، حصد «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدًا وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددًا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتًا طويلًا، فيما المفاوضات جارية حاليًا بين مختلف القوى السياسية.