«رويترز»: التحالف بقيادة السعودية يستهدف موقعا للحرس الثوري الإيراني في اليمن

مقاتل حكومي داخل مدرعة في محافظة مأرب، 19 يونيو 2021، (ا ف ب)

شنّ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، ضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء من بينها موقع «سري» تابع لخبراء في الحرس الثوري الإيراني، وفق ما نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن بيان للتحالف.

وحث التحالف المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة. في حين نقلت «رويترز» عن قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إن ثلاث ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مطار صنعاء، فيما استهدفت ضربة رابعة حديقة.

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وهذه واحدة من عدة هجمات شنها التحالف هذا الشهر على العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان، بينما شن الحوثيون مرارًا هجمات عابرة للحدود على المملكة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ منذ تدخل التحالف في اليمن في مارس 2015 بعد أن طردت جماعة الحوثي الحكومة المدعومة من السعودية من العاصمة، وفق «رويترز».

وحسب الوكالة، فإنه ينظر للصراع إلى حد كبير على أنه «حرب بالوكالة» بين السعودية وإيران. ويكثف الحوثيون هجومهم للسيطرة على مأرب، وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال اليمن، كما يكثفون هجماتهم في مناطق أخرى في البلاد.