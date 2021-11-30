بعد اتهامات بـ«محاولة التستر».. «بنتاغون» يحقق مجددا في غارة جوية قُتل فيها مدنيون بسورية

تصاعد دخان كثيف فوق آخر المواقع المتبقية لتنظيم «داعش» في الباغوز السورية خلال المعارك مع قوات سورية الديمقراطية، 18 مارس 2019. (أ ف ب)

أعلن «بنتاغون» أنه فتح تحقيقًا جديدًا في غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في سورية في 2019، في خطوة تأتي بعد أسبوعين من تحقيق صحفي نشرته «نيويورك تايمز» واتّهمت فيه الجيش الأميركي بأنّه «حاول التستّر» على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة.

وقال الناطق باسم «بنتاغون»، جون كيربي، إنّ وزير الدفاع، لويد أوستن، كلّف الجنرال في سلاح البرّ، مايكل غاريت، «إعادة النظر في التقارير المتعلّقة بالتحقيق الذي سبق وأن أُجري في هذه الحادثة»، التي وقعت في 18 مارس 2019 في بلدة الباغوز في شرق سورية.

ووفقًا للتحقيق الذي أجرته جريدة «نيويورك تايمز»، فإنّ قوّة أميركيّة خاصّة كانت تعمل في سورية وتحيط عملياتها أحيانًا بسريّة بالغة أغارت ثلاث مرات في ذلك اليوم على مجموعة من المدنيين قرب بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم «داعش» في حينه، ما أسفر عن مقتل 70 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

وأوضح كيربي أنّ الجنرال غاريت الذي كان قائدًا للقوات البريّة العاملة في الشرق الأوسط، وهو منصب لم يغادره سوى قبل أيام قليلة من الضربة الجوية، سيجري خلال مهلة أقصاها 90 يومًا مراجعة لا تشمل الضربة فحسب وإنّما أيضًا الطريقة التي أجري فيها التحقيق الأولّي بشأنها وكيفية إبلاغ التسلسل الهرمي العسكري بحيثياتها.

تحقيق جديد في غارة راح ضحيتها 70 مدنيًا في سورية

ووفقًا للناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، فإنّ التحقيق الجديد الذي سيجريه الجنرال غاريت سيركّز خصوصًا على ما إذا كانت الضربة قد «انتهكت أيًّا من قوانين الحرب، وكذلك أيضًا على ما إذا كانت تدابير حماية المدنيين المفترض اتّباعها وفقًا لتحقيقات سابقة أجريت في هذه المأساة قد تمّ اتّباعها بالفعل».

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وأوضح كيربي أنّه سيتعيّن أيضًا على التحقيق الذي سيجريه الجنرال غاريت أن يحدّد ما إذا كانت هناك عقوبات ينبغي أن تُتّخذ وما إذا كانت هناك إجراءات متّبعة ينبغي أن تُعدَّل.

وخلص تحقيق أوّلي أجرته القيادة المركزيّة الأميركيّة «سنتكوم»، التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، خلص إلى أنّ الغارة الجوية التي استهدفت الباغوز في ذلك اليوم تمّت في إطار «الدفاع المشروع عن النفس»، وكانت «متناسبة» و«اتّخذت خلالها خطوات ملائمة لاستبعاد إمكانية وجود مدنيين».

وأضاف التحقيق الأولي أنّ بعضًا من النساء والأطفال «سواءً بناءً على عقيدة تلقّنوها أو على خيارهم الشخصي، قرّروا حمل السلاح في هذه المعركة وبالتالي لم يكن بالإمكان اعتبارهم محض مدنيين»

وحسب «نيويورك تايمز»، فإنّ الغارة شنّتها وحدة القوّات الخاصّة «تاسك فورس 9» بطلب من قوّات سورية الديمقراطيّة.

ووفقًا لسنتكوم، فإنّ «موقعًا لقوات سورية الديمقراطية كان تحت نيران كثيفة ومعرّضًا لخطر الاجتياح، ما استدعى غارات جوية دفاعية على مواقع مقاتلي داعش»، مضيفًا أنّ قوات سورية الديمقراطية وقوات العمليات الخاصة على الأرض لم تبلغ عن وجود أيّ مدنيّين في المنطقة.

وفي مارس 2019، أعلن كلّ من قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط «دولة الخلافة» التي أقامها «داعش»، وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم الإرهابي من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سورية.