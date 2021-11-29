انطلاق معرض «إيديكس 2021» للصناعات العسكرية في مصر

شعار المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021». (الصفحة الرسمية للناطق باسم الجيش المصري)

انطلقت اليوم الإثنين، في القاهرة النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» حتى 2 ديسمبر المقبل. تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى.

وقال السيسي، خلال افتتاح المعرض «إن الحضور الضخم في (إيدكس 2021) يعكس أهميته، وحجم الشركات المشاركة فيه».

وتشهد نسخة المعرض هذا العام حضورًا من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم؛ إذ يشارك في المعرض أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة.

ومن أبرز الأسلحة والمعدات الجديدة التي تصنعها مصانع الإنتاج الحربي المصرية المدرعة «سينا 200» وهي مركبة مدرعة على جنزير بطاقم 6 أفراد، ومركبة مدرعة أخرى على عجلات، إضافة إلى قذيفة الأعماق «نورس 1» والتي يمكنها إصابة أهداف على عمق 500 م تحت البحر، وكذلك ذخيرة تنتج للمرة الأولى لمدافع الهاوتزر.

ويضم المعرض 21 جناحًا دوليًا في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وأكثر من (30) ألف زائر.