المغرب يعلق لأسبوعين جميع رحلات الركاب الوافدة إليه جراء «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 05:47 مساء
منطقة حجر صحي في المغرب. (الإنترنت)

قرر المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين القادمين إليه لمدة أسبوعين اعتبارًا من الإثنين بسبب «التفشي السريع للمتحور الجديد» لفيروس كورونا «أوميكرون»، وفق ما أعلنت لجنة وزارية الأحد.

ويهدف هذا القرار إلى «الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين»، وذلك بعد «التفشي السريع» لهذا المتحور «خصوصًا في أوروبا وأفريقيا»، وفق ما أوضح بيان اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد، والذي لم يحدد إن كان القرار سيشمل أيضًا الرحلات المتوجّهة من مطارات المملكة إلى الخارج، وفق «فرانس برس».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس«كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق»، وأطلقت عليه اسم «أوميكرون».

ويتزايد القلق في أوروبا إزاء المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» مع اكتشاف إصابات في بريطانيا بعد حالة أولى في بلجيكا،  فيما وُضع قرابة 60 راكبًا تحت المراقبة عقب وصولهم إلى أمستردام من جنوب أفريقيا التي أعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها.

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