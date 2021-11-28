السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية أخرى بسبب مخاوف انتشار «أوميكرون»

خطوط الطيران السعودي. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، إن المملكة علَّقت الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم «أوميكرون».

وكانت المملكة علَّقت يوم الجمعة الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني.

وفي سياق متصل، قررت هيئة شؤون الطيران المدني البحرينية إدراج أربع دول أفريقية جديدة على القائمة الحمراء الخاصة بفيروس «كورونا المستجد».

وشملت القائمة دول مالاوي وموزمبيق وأنغولا وزامبيا، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا وعددها ست دول، ليرتفع العدد الإجمالي للدول المدرجة إلى عشر دول، وفق وكالة «رويترز». ويستثني القرار المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين.

كما أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» في مصر، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس «كورونا» الجديد «أوميكرون» هناك.

وجاء القرار عقب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور ضمن قائمة «المتغيرات المثيرة للقلق»، وبالتالي كان ضروريًّا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره، حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

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وقال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن القرار يشمل أيضًا دول «ليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا».

وتأسفت حكومة جنوب أفريقيا، السبت، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الأفريقية والمسافرين منها، معتبرةً أنها «تُعاقب» بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحور «أوميكرون» من فيروس كورونا، وفقًا لوكالة.

وقالت الحكومة في بيان إن «هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تُعاقب جنوب أفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر. يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته».