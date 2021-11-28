العراق: مقتل 5 عناصر من البيشمركة في انفجار عبوة ناسفة بإقليم كردستان

الدخان يتصاعد من مخيم لاجئين من أكراد تركيا شمالي البلاد. (الإنترنت)

قتل خمسة من المقاتلين الأكراد «البيشمركة» وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية، ليل السبت الأحد، في جنوب إقليم كردستان شمال العراق، حسبما أفاد بيان رسمي الأحد.

وأشار البيان الصادر عن وزارة البيشمركة «وزارة الدفاع الكردية» إلى أن الانفجار وقع «في ساعة متأخرة من ليلة أمس» السبت.

وأوضح البيان أنه استهدف «قوة كانت متوجهة للمساندة إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية ضد البيشمركة في بلدة لولة جوي التابعة لقضاء كرميان»، شمال محافظة ديالي جنوب إقليم كردستان، وأدى إلى مقتل خمسة مقاتلين وجرح أربعة آخرين، ودان رئيس الإقليم ورئيس حكومته الهجوم.

وقال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان إن «توسع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسائل جدية خطيرة تشكل تهديدًا وخطرًا حقيقيًّا في المنطقة».

ودعا إلى «مزيد التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بإسناد قوات التحالف الدولي»، من أجل «مواجهة إرهابيي داعش وتهديداته ومخاطره».

وتشكل البيشمركة القوة العسكرية الرئيسية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورغم إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم الدولة الإسلامية نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، ما زالت خلايا التنظيم الجهادي تنفذ هجمات من حين لآخر.

وتبنى التنظيم انفجارًا وقع في يوليو داخل سوق شعبية في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في بغداد، أدى الى مقتل نحو 35 شخصًا.