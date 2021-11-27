السعودية تسمح بدخول المسافرين من جميع الدول بشرط تلقي جرعة واحدة من لقاح «كورونا»

علم المملكة العربية السعودية. (الإنترت)

قالت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إن المملكة ستسمح بالقدوم المباشر إليها من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح فيروس «كورونا» اعتبارًا من السبت المقبل.

وأضافت الداخلية في بيانها أن الأشخاص القادمين سيخضعون لحجر صحي لمدة ثلاثة أيام، بحسب «رويترز».

وأضاف مصدر مسؤول في الوزارة، أنه «إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر موقتًا من بعض الدول إلى المملكة، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة «كورونا»، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول إلى المملكة».

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.