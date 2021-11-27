رئيس وزراء السودان يعفي مدير قوات الشرطة ونائبه من منصبيهما

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك. (الإنترنت)

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك السبت على موقع «تويتر» إنه أعفى مدير عام قوات الشرطة خالد مهدي إبراهيم ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.

وأضاف أنه عين عنان حامد محمد مديرا عاما لقوات الشرطة ومدثر عبد الرحمن نصر الدين نائبا له، بحسب «رويترز».

وفي سياق أخر قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار الاعتقال

وتسبَّبت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار. وتم الإفراج أيضًا يوم السبت عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبوالجوخ. ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين، بحسب «رويترز».

وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.