تونس: تكفيري حاول الاعتداء على عناصر وزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 01:54 مساء
شعار وزارة الداخلية التونسية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية أن «تكفيريًا» حاول الاعتداء على عناصر الحماية بمقر وزارة الداخلية في وسط العاصمة، مشيرة إلى أنه كان يحمل «شاقور وسكّين» كبير الحجم وحاول الاعتداء على كلّ من يقترب منه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» إن المهاجم قام بـ«القفز على الحواجز الفاصلة بين ممرّ المترجّلين ومبنى الوزارة مردّدًا يا طاغوت الله أكبر يا كفّار، واضطر عناصر الأمن إلى إطلاق النّار عليه فسقط أرضًا وجرت السّيطرة عليه وتجريده ممّا كان يحمله ونقله بواسطة سيّارة الحماية المدنيّة للمستشفى للعلاج». 

ولفتت الوزارة إلى أن المهاجم «مصنّف لدى مصالح وزارة الداخليّة بأنه تكفيري يبلغ من العمر 31 سنة ودرس بالخارج واستعمل في تنقّله سيّارة خاصّة ركنها على مستوى باب عليوة».

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