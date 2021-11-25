خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

شرطيون ومواطنون في موقع انفجار سيارة مفخخة بمقديشو، 25 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

قُتِل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقلّ بجروح، في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس.

وأكد مسؤول أمني، يدعى محمد عبدالله، وقوع الحادث لوكالة «فرانس برس»، كاشفًا أن بين المصابين عددًا من الطلاب.