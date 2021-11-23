وزير الدفاع الإسرائيلي في أول زيارة إلى المغرب لوضع حجر أساس للتعاون العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 04:56 مساء
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يتحدث خلال مؤتمر أمني عقد في جامعة رايخمان الإسرائيلية في مدينة هرتسيليا الساحلية قبيل توجهه إلى المغرب في أول زيارة من نوعها. (أ ف ب)

يصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إلى المغرب بهدف تقوية التعاون الأمني بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما، في زيارة هي الأولى من نوعها تتزامن مع توتر بين الرباط والجزائر حول نزاع الصحراء الغربية.

سبق أن استقبل المغرب مستشارًا للأمن الإسرائيلي ووزير خارجية الدولة العبرية منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع إسرائيلي بزيارة رسمية إلى المملكة، وفق «فرانس برس».

رسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري 
ينطلق غانتس مساء الثلاثاء من تل أبيب باتجاه المغرب، حيث يرتقب أن يوقع اتفاقًا «يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين»، بحسب ما أفاد مكتبه، على أن يغادر المملكة الخميس.

وتهدف هذه الزيارة إلى «وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب»، بحسب ما أوضح مسؤول إسرائيلي. وأضاف «كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعًا رسميًا الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا».

وكان البلدان أقاما علاقات دبلوماسية إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية العام 2000.

أزمة الصحراء الغربية 
وفي أواخر العام الماضي، استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.  وكانت المملكة بذلك رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.  

لكن زيارة غانتس إلى المغرب تأتي في سياق إقليمي متوتر مع إعلان الجزائر في أغسطس قطع علاقاتها مع الرباط بسبب «أعمال عدائية». وأعرب المغرب عن أسفه للقرار ورفض «مبرراته الزائفة». كذلك أعلنت جبهة البوليساريو الجمعة «تكثيف» عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء الغربية.

-  الرئيس الجزائري يأمر «سوناطراك» بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
-  وزير الخارجية الإسرائيلي يصل المغرب في أول زيارة رسمية منذ «التطبيع»

ويعتبر الخبير في العلاقات الإسرائيلية المغربية بجامعة تل أبيت بروس مادي وايتسمان أن «هذا التزامن قد لا يكون من باب الصدفة، موضحا في سياق التوتر مع الجزائر ربما يرغب المغاربة في أن يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك».

 نفط وتكنولوجيا عسكرية 
كذلك، تأتي زيارة غانتس إلى المغرب بعد ثلاثة أشهر على إعلان البلدين الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من مكتبي اتصال إلى سفارتين أثناء زيارة وزير خارجية إسرائيل يائير لبيد إلى المملكة.

والشهر المنصرم أيضًا أعلنت شركة راتيو بيتروليوم الإسرائيلية توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول غاز في ساحل الداخلة بالصحراء الغربية. 

 إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيَّرة الحربية
على الصعيد العسكري، تعد إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيَّرة الحربية والتطبيقات الإلكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب، مثل تطبيق بيغاسوس الذي طورته شركة إن إس أو الإسرائيلية. علما أن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكان تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية في يوليو اتهم المغرب باستعمال برنامج بيغاسوس لاستهداف صحفيين ومعارضين وشخصيات سياسية مغربية وأجنبية، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

غداة ذلك التقى وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الفرنسي وأكد له أن إسرائيل تأخذ هذه الادعاءات على «محمل الجد». من جهتها، نفت الرباط بشدة تلك الاتهامات، ورفعت شكاوى قضائية بتهمة «التشهير» ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا واسبانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت.. ديربي مصراتة بين السويحلي 0 - 0 الاتحاد المصراتي
رياضة محلية
كأس العالم 2026 يحير رجال «فيفا» بعد الزيارة الأخيرة والاستقرار على الرقم ...
رياضة محلية
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بدعوة من إردوغان.. بن زايد يزور تركيا غدا
عربى
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرط وحيد لتصميم لقاح ضد «كورونا» يستمر 10 سنوات