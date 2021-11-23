الكويت.. تكليف صباح الخالد الحمد رئيسا لمجلس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. (الإنترنت)

أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرضها للاعتماد.

وأصبح صباح الخالد الحمد رئيسًا لوزراء الكويت، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تكليفه الثلاثاء من قبل ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب «كونا».

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسومًا أميريًا الثلاثاء الماضي بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء. وبات متاحًا بعد المرسوم الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

الحكومة تقدم استقالتها عشية جلسة استجواب بالبرلمان

وقدَّمت الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الثامن من الشهر الجاري استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان).

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وكُلِّف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر الأول 2020. واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي، بعد إعلان 38 نائبًا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

ثم كلّفه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس، لكنها استقالت للمرة الثانية بعد أشهر من مباشرة مهامها.