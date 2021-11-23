بدعوة من إردوغان.. بن زايد يزور تركيا غدا

إردوغان (يمين) خلال لقاء سابق مع بن زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

يجري ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، غدًا الأربعاء، زيارة رسميّة إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب ما أعلنت، الثلاثاء، وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأوضحت الوكالة أنّ بن زايد وإردواغان يبحثان خلال الزيارة «العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون، والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة»، إضافة إلى «مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين».

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وأجرى الطرفان في أغسطس الماضي، اتصالًا هاتفيًا هو الأول بينهما منذ توتر العلاقات بين أنقرة وأبوظبي منتصف العام 2016. وتطرَّق الطرفان خلال الاتصال إلى «العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين».

وفي الشهر نفسه، استقبل إردوغان وفدًا إماراتيًّا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان. وقالت «وام» حينها إن اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التقارب بعد سنوات شهدت فيها العلاقات الإماراتية-التركية خلافات على عديد القضايا بينها التعامل مع جماعة «الإخوان»، والموقف التركي من الأزمة الخليجية.