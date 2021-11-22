واشنطن تريد أن ترى تقدماً أكبر في السودان قبل استئناف مساعداتها المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 11:26 مساء
مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما، الإثنين، أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من «التقدم» قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن «رسالة» الوزير مفادها أنه «يجب أن نستمر في رؤية التقدم»، معتبرًا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر «خطوة أولى مهمة» ولكنها «ليست أكثر من ذلك».

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وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر «الانقلاب العسكري»، أجاب أن ذلك يعتمد على «ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة».

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