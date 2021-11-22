إعلام رسمي سعودي: خطر وشيك على الملاحة جنوب البحر الأحمر

دبابة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مشتعلة في مديرية الجوبة قرب محافظة مأرب. (أرشيفية: أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية في وقت مبكر اليوم الإثنين، أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية أعلنت رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

وأضافت التقارير، وفق وكالة «رويترز» أن التحالف رصد تحركات ونشاطًا عدائيًا لقوات الحوثي اليمنية باستخدام زوارق مفخخة، وقال إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

ولم تذكر التقارير مزيدًا من التفاصيل.

ويوم الأحد، أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن ثقته، بأن مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال البلاد، ستبقى تحت سيطرتها، مشيرًا إلى «تقدّم» يحققه الجيش.

وصعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، التي قد يغير سقوطها في أيديهم، مسار الحرب.