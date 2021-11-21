وزير الخارجية اليمني: مأرب لن تسقط وستبقى تحت سيطرة الحكومة

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك. (الإنترنت)

أعرب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن ثقته، الأحد، بأن مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال البلاد، ستبقى تحت سيطرتها، مشيرًا إلى «تقدّم» يحققه الجيش.

وصعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، التي قد يغير سقوطها في أيديهم، مسار الحرب، وفق «فرانس برس».

تعزيز الموقف التفاوضي للحوثيين

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

وأكد وزير الخارجية اليمني في منتدى «حوار المنامة» في البحرين أن «مأرب اليوم هي السد المنيع لليمن وأصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة».

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وحذر بن مبارك من أن «سقوط مأرب لن يمثل خلق حالة إنسانية مروعة فحسب؛ بل إن ذلك سيمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن وللجهود التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار».

وقال بن مبارك للصحفيين على هامش المنتدى «أعتقد بأنه لا يزال لديهم أوهام. يعتقدون بأنه بإمكانهم تحقيق المزيد من التقدم العسكري أو الانتصارات على الأرض وهذا سيغير الحقائق على الأرض». وأضاف «الآن كل قوتهم تستهدف مأرب منذ فبراير الماضي نحن واثقون للغاية أن (سقوط مأرب) لن يحدث».

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ المقاتلين الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة. وكان الحوثيون تقدموا مؤخرًا قرب مدينة الحديدة في غرب اليمن ما أدى إلى نزوح أكثر من ستة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

إعادة نشر قوات حكومية من الحديدة

وسيطر الحوثيون هذا الشهر على قرى ومديريات في مناطق واسعة جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أُبرم العام 2018، غداة انسحاب القوات الموالية فجأة منها.

وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر بمثابة شريان حياة لملايين الأشخاص، لسيطرة الحوثيين منذ سنوات، لكن القوات الحكومية كانت تنتشر في محيطها من الجهة الجنوبية وجزء من الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات الكيلومترات.

وبحسب بن مبارك فإنه تم إعادة نشر قوات حكومية هذا الشهر من محافظة الحديدة غرب اليمن لتعزيز القتال حول مأرب ومناطق أخرى. وأكد للصحفيين «بعد إعادة نشر القوات، بدأنا بإحراز تقدم عسكري»، موضحًا «أعتقد أن الشعب اليمني متعب. الجميع يدعو إلى السلام».