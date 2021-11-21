«فرانس برس»: عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الحكومة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 10:43 صباحا
رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك. (الإنترنت)

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن وسطاء، تأكيدهم توصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، وإطلاق القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما، أحد قادة حزب «الأمة» لوكالة «فرانس برس»، «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، فيما أصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.

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