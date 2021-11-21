مقتل صحفي صومالي بارز وإصابة 4 آخرين في هجوم لحركة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 12:48 صباحا
أشخاص متجمعون قرب موقع تفجير في مقديشو، 8 يناير 2020. (أ ف ب)

قالت حركة الشباب الصومالية المتشددة، وأسرة الصحفي عبدالعزيز محمود جوليد، لوكالة «رويترز» إن «انتحاريا من الحركة قتل الصحفي البارز في هجوم بالعاصمة مقديشو يوم السبت».

عمل جوليد، المعروف باسم عبدالعزيز أفريكا، مع راديو مقديشو الحكومي وغطى نشاط حركة الشباب على نطاق واسع.

وقال ابن عمه عبدالله نور لـ«رويترز»: «قتل انتحاري ابن عمي عبدالعزيز فور خروجه إلى مطعم (...) وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى»، وأضاف: «كان دائمًا ما يسلط الضوء على (حركة) الشباب».

- ثلاثة قتلى في هجوم تبنته حركة الشباب المتطرفة على فندق بمقديشو

وأكدت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم. وكثيرًا ما تنفذ الجماعة هجمات تفجيرية إذ تريد الإطاحة بالحكومة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وفق «رويترز».

وقال الناطق باسم الحركة للعمليات العسكرية، عبدالعزيز أبو مصعب لـ«رويترز» عبر الهاتف: «المجاهدون كانوا يطاردون عبدالعزيز منذ فترة طويلة. ارتكب جرائم ضد الإسلام وتورط في قتل المجاهدين».

وقال شهود لـ«رويترز» إن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع قرب مطعم مزدحم، وأفاد راديو مقديشو في تغريدة على «تويتر» بأن أحد المصابين مدير في التلفزيون الصومالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول
رياضة محلية
43 مليون دولار لنسخة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يؤكد قدرة بلاده على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط
دولى
ليبي يظهر في سماء «المواي تاي» بجنوب أفريقيا (صور)
رياضة محلية
«البنتاغون»: سنقوم بتطوير الصواريخ الدفاعية ضد الهجمات فوق الصوتية
دولى
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي
ثقافة وفن
هبوط جديد لليرة التركية بعد خفض معدل الفائدة الرئيسية
اقتصاد
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأموال تتساقط على طريق سريع في كاليفورنيا