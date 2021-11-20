دعوات إلى تظاهرة مليونية في السودان الأحد

متظاهرون سودانيون ضد «الانقلاب» في أم درمان، 30 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

تجددت تظاهرات السودانيين المعارضين لـ«الحكم العسكري»، السبت، للمطالبة بعودة المدنيين للسلطة مع الدعوة إلى مواصلة الاحتجاج، الأحد، رغم «القمع» الذي أوقع 40 قتيلًا على الأقل منذ 25 أكتوبر وفق أطباء.

وقاد قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، «انقلابًا» في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون، وأعلن حالة الطوارئ، وفق وكالة «فرانس برس».

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصًا في العاصمة الخرطوم و«تقمعها» قوات الأمن.

وتظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وفق مراسل «فرانس برس». وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: «ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثرًا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في #مليونية17نوفمبر».

وشهد، الأربعاء، 17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصًا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية. وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 أكتوبر إلى أربعين، معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين، وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط، وثلاثين جريحًا في صفوف المحتجين؛ بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيًّا.

ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى «تظاهرة مليونية»، الأحد. وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورًا محوريًّا خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير، في أبريل 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة «مليونية» حاشدة، الأحد، وتظاهرات مماثلة، الخميس.

المتظاهرون يتهمون السلطات بإحداث «فوضى مقصودة»

وأُحرق مركز للأمن في خرطوم بحري، السبت، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة، العميد إدريس سليمان، لوكالة «فرانس برس» إن مركز الأمن «كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته»، لكن «لجان أحياء بحري» حملت في بيان صحفي، المسؤولية للشرطة. وجاء في البيان أن «قوات الشرطة اليوم قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري، وترك القسم خاليًا حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق».

واتهمت اللجان التي تشكلت خلال احتجاجات 2018-2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، السلطة العسكرية بـ«إحداثها لهذه الفوضى المقصودة».

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كما تظاهر محتجون في منطقة أم درمان لإدانة عمليات القتل، ورفعوا شعارات ضد السلطة العسكرية. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت، الجمعة، بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصًا في ضاحية خرطوم بحري، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا، الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد».

إدانة أميركية وأفريقية لأحداث السودان

ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة».

وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بـ«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين»، وأضاف: «قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية».

من جهته، قال الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد «الانقلاب»، في بيان، السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع، الأربعاء.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بـ«إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019.

ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق الصحفيين الذين احتُجزوا أثناء تغطية التظاهرات بمَن فيهم علي فرساب، الذي قالت إنه تعرض للضرب كما أطلقت عليه النيران واحتُجز من قبل قوات الأمن، الأربعاء.

وقال شريف منصور منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي».

ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه «لم يفعل سوى تصحيح مسار الثورة». وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية، وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله العام 1956، وفق وكالة «فرانس برس».

وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليًّا جديدًا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسًا للمجلس. كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد «قوات الدعم السريع» المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبًا لرئيس المجلس.