سورية: 19 مدنيا قتلوا جراء ذخائر وألغام من مخلفات الحرب في سورية خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 04:46 مساء
تصاعد دخان كثيف فوق آخر المواقع المتبقية لتنظيم «داعش» في الباغوز السورية. (أ ف ب)

قتل 19 مدنيًّا بينهم ثمانية أطفال جراء انفجار مخلفات حرب في سورية خلال شهرنوفمبر، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بلد سجل العام الماضي أكبر عدد ضحايا ألغام حول العالم، وأورد المرصد السوري أن القتلى سقطوا في محافظات سورية تحت سيطرة القوات الحكومية هي القنيطرة ودرعا جنوب البلاد وحمص وحماة (وسط)، فضلًا عن محافظة إدلب شمال غرب سورية، التي تسيطر هيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقًا» على نصف مساحتها.

وقُتل 14 مدنيًّا جراء انفجارات ألغام، فيما قضى الباقون جراء ذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ العام 2011، وقد سجلت سورية العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان. 

ومنذ أن بدأت عمليات الرصد في العام 1999، وثق مرصد الألغام، المدعوم من الأمم المتحدة، العام الماضي مقتل وإصابة 2729 في سورية، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام، وكانت أفغانستان وكولومبيا، الدولتان الموقعتان على المعاهدة، تحتلان سابقًا صدارة الترتيب.

وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري، أبرزها تنظيم «داعش» الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية، ووقّعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في يوليو 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام.

وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دمارًا هائلًا في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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