«واس»: السعودية تعيد فتح سفارتها في الصومال

علم المملكة العربية السعودية. (الإنترت)

أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، فتح سفارتها في العاصمة الصومالية مقديشيو، بعد سنوات من إغلاقها جراء الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

وثمنت وزارة الخارجية السعودية «جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشيو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيدًا من النماء والازدهار للبلدين».

وفي شهر يونيو الماضي، بحث الأمين الدائم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالي، السفير محمد علي نور حاجي مع وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة المستشار عبدالسلام بن عبدالله بن رشود العنزي، الترتيبات الخاصة بإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشيو، ونقل خدماتها من العاصمة الكينية نيروبى.

وأبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية في شهر أغسطس الماضي القطاع الخاص السعودي عن الفرص المتاحة في هذا المشروع وتزويدهم بدراسة مفصلة عن الاستثمار السمكي في جمهورية الصومال، مشيرة إلى أن الصومال لديها الكثير من المزايا النسبية، ويوجد فيها أكبر ساحل بحري في أفريقيا، وتحتل المرتبة الأولى في تصدير المواشي والأسماك.