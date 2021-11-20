لجنة الأطباء: 40 قتيلا في قمع التظاهرات بالسودان خلال شهر تقريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 12:25 مساء
شاب سوداني يلوح بعلم بلاده أثناء احتجاج في العاصمة الخرطوم مع تواصل التظاهرات ضد استيلاء الجيش على السلطة. (أرشيفية: أ ف ب)

ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في حملة قمع التظاهرات منذ 25 أكتوبر في السودان إلى أربعين بعد وفاة فتى، السبت، متأثرًا بجروح خطرة أُصيب بها الأربعاء، حسب نقابة للأطباء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان «ارتقت صباح اليوم السبت روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثرًا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية17نوفمبر».

وكان قائد الجيش اللواء عبدالفتاح البرهان قاد حركة في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريبًا وأنهى الاتحاد الذي شكَّله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ، ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصًا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

وشهد الأربعاء 17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصًا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية. وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحًا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيًا. ودان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس القمع ودعا الجيش إلى السماح باحتجاجات سلمية.

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