احتفال في الموصل بترميم كنيستين دمرهما «داعش»

دير مار كوركيس الكلداني في الموصل بالعراق، 19 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

شهدت مدينة الموصل في شمال العراق، اليوم الجمعة، احتفالًا بترميم كنيستي دير مار كوركيس «جاورجيوس» للطائفة الكلدانية، تخللته مراسم دينية وصلوات بعد سبع سنوات من تدميرهما بيد تنظيم «داعش» خلال سيطرته على المنطقة.

وحضر عشرات الاحتفال الذي أُقيم في واحدة من الكنيستين اللتين أعيد بناؤهما بأحجار مميزة، جاء كثيرون منهم من مناطق أخرى مجاورة لمحافظة نينوي، وفقًا لمراسل «فرانس برس».

وقال الرئيس العام للرهبان الكلدان سامر يوحنا إن إعادة الأعمار كانت بمساعدة الخارجية الأميركية ودعم منظمة مسيحية غير حكومية.

وشملت عملية الإعمار الكنيستين العلوية والسفلية، وتخلل الاحتفال تراتيل أداها رجال دين يرتدون زيًّا مميزًا داخل الكنيسة التي رفعت على جدرانها صورة المسيح وصليبًا كبيرًا من الزجاج.

وصرَّح يوحنا بأن «الدير تضرر بنسبة 70%»، مضيفًا «الجدران نراها واقفة لكنها مخلخلة، ولا بُد من تقوية الأساس وتدعيم جدران الكنيسة».

وبقيت آثار دمار في المقبرة التي تقع إلى جانب الكنيسة؛ حيث بقي قبر واحد فقط وسط التخريب الذي خلَّفه المتطرفون، ولا تزال أقسام أخرى من الدير تنتظر الترميم بينها جدارية للقديس جاورجيوس ما زال عليها آثار دمار.

وأعلن التنظيم الموصل «عاصمة» له عقب سيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف العام 2014، حتى طُرد من جميع مدن البلاد من قبل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي نهاية العام 2017.

وخلال تلك الفترة، فر عشرات آلاف المسيحيين من الموصل وبلدات محافظة نينوي، التي كانت موطنًا رئيسيًا للمسيحيين العراقيين واستقر عدد كبير منهم في إقليم كردستان المجاور.