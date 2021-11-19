«فرانس برس»: بريطانيا تتجه نحو تصنيف حماس منظمة «إرهابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 02:29 مساء
شعار حركة حماس (الإنترنت).

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف حركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على أنها منظمة «إرهابية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

حتى الآن، حُظر الجناح العسكري لحركة حماس فقط في المملكة المتحدة، في حين أن الحركة الإسلامية مدرجة على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية» في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا في العام 2020.

إذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، ستُعاقب العضوية في «حماس» أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، بموجب أحكام  قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وفق وزارة الداخلية البريطانية.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، في تصريحات على هامش زيارة لواشنطن نقلتها الصحف البريطانية: «نحن نرى أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي» للحركة، وستقول في خطاب تلقيه الجمعة إن «حماس معادية للسامية بشكل أساسي وشرس معاداة السامية شر عنيد لن أتساهل معه مطلقًا».

في العام 2005، انسحب الجيش الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة قبل أن يفرض عليه حصارًا محكمًا عندما سيطرت حماس على السلطة بعد قتال مع حركة فتح. منذ ذلك الحين، خاضت حماس مع إسرائيل أربع حروب في 2008 و2012 و2014 و2021.

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