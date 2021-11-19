عقوبات أميركية على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر

القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر (الإنترنت)

قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على القائد العسكري الحوثي صالح مسفر الشاعر؛ استنادًا إلى ما وصفته بأنه «أساليب غير قانونية» قام بتنفيذها.

جاءت عقوبات وزارة الخزانة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوع من إدراج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من القادة الحوثيين على قائمة سوداء.

وقالت وزارة الخزانة إن «الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدمًا مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز».

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ووصفت الوزارة الشاعر بأنه حليف مقرب من زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي. وقالت إن العقوبات سيترتب عليها تجميد كل ممتلكات الشاعر ومصالحه في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أشخاص أميركيين، مع ضرورة الإبلاغ عنها في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخارجية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، زار السعودية والبحرين للتنسيق بشأن الأمن الإقليمي والمخاوف المتعلقة بإيران، وكذلك لإجراء محادثات حول جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وأطاح الحوثيون المدعومون من إيران بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من صنعاء في أواخر 2014. ومنذ ذلك الحين تعمل الحكومة انطلاقًا من الرياض.

ويزور ليندركينج المنطقة كثيرًا هذا العام في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنسيق وقف إطلاق النار في اليمن. وتعد الهدنة ضرورة لازمة لاستئناف المحادثات السياسية بهدف وضع نهاية للحرب، التي تدخل فيها تحالف بقيادة السعودية في مارس 2015 ضد الحوثيين.

ويُنظر إلى الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية مروعة، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.